Прямой эфир

Наталья Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны

14 января 2022 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона нашей страны. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с гражданами по рассмотрению проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений продолжает работу 14 января. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и госстроительству Сергей Сивец лично готов выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан.  

Наталья Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны-1

В связи с большим количеством желающих ведется предварительная запись на данные встречи. Общественная приемная работает каждые понедельник, среду и пятницу.  

Читайте также:

«Было очень интересно услышать, какие поправки внеслись в Конституцию». Что обсудили с молодёжью Гродненской области?

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции

«Проходит в очень таком большом накале». Депутат о том, какие предложения белорусы уже внесли в проект Конституции

# Конституция # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Началась продажа подарочных сертификатов на «Славянский базар». Какой сюрприз приготовили для гостей?
14 января 2022 10:33

Началась продажа подарочных сертификатов на «Славянский базар». Какой сюрприз приготовили для гостей?

Теперь врачи могут проводить не одну, а сразу несколько операций одновременно. Рассказываем, как такое возможно
14 января 2022 09:31

Теперь врачи могут проводить не одну, а сразу несколько операций одновременно. Рассказываем, как такое возможно

«Было очень интересно услышать, какие поправки внеслись в Конституцию». Что обсудили с молодёжью Гродненской области?
14 января 2022 08:22

«Было очень интересно услышать, какие поправки внеслись в Конституцию». Что обсудили с молодёжью Гродненской области?