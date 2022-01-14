Наталья Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны

Новости Беларуси. Белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона нашей страны. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с гражданами по рассмотрению проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений продолжает работу 14 января. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и госстроительству Сергей Сивец лично готов выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан.