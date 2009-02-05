Наступившая оттепель может поспособствовать росту заболеваемости

Однако, эпидемии гриппа в Беларуси нет, есть рост ОРЗ. Об этом накануне в Минске заявил министр здравоохранения Василий Жарко. Противоэпидемические мероприятия введены в девяти городах Беларуси, а также 28-ми районах. 77 школ страны – на карантине. За два прошедших дня к врачам обратились свыше 38-ми тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Такая ситуация может продлиться до пяти недель. Медики советуют белорусам позаботиться о своем здоровье, тем более, что в аптеках есть лекарства и для лечения, и для профилактики.