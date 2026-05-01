Настоящий праздник профессий! Сбер Банк организовал интерактивную зону в минском парке Победы

Настоящий праздник для жителей и гостей Минска в парке Победы организовал и один из ведущих банков страны. Это не просто развлекательная площадка, а интерактивная зона, где каждый мог попробовать себя в роли работника банковской сферы.

От финансиста до сотрудника службы безопасности и специалиста по работе с искусственным интеллектом. Под открытым небом Сбер представил и свои инновации. Любой желающий мог нарисовать свой портрет с помощью нейросети, проверить уровень финансовой грамотности, а также принять участие в увлекательных играх и конкурсах. Победителей ждали приятные сюрпризы. Площадка «Сберские профессии» – это не просто интерактив, но и профориентация для подрастающего поколения. И Сбером эта тема выбрана неспроста.

Александр Бережных, директор Департамента управления делами ОАО «Сбер Банк»:

Мы развивались и росли вместе со страной, поэтому благополучие страны в целом и каждого человека – это то, что важно для нас. Мы поддерживаем общественные культурные проекты, мы развиваем финансовую грамотность в детских садах, университетах, тренируем учителей в рамках проекта «Учитель для Беларуси», спонсируем науку, искусство, спорт и так далее. У нас очень сильное волонтерское движение. Мы точно на этом не остановимся и дальше будем двигаться в этом направлении.

Площадка «Сберские профессии» рассчитана на посетителей всех возрастов. В интерактивной зоне можно было оформить банковскую карту и детский платежный стикер за одну копейку.

*На правах рекламы.