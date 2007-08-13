Настоящий дом для студентов

Общежитие № 1 БГУ по итогам ежегодного смотра-конкурса признано лучшим.Возведенное более полувека назад в самом центре столицы на улице Свердлова, оно стало настоящим домом не для одного поколения студентов. Сейчас здесь живут те, кто учится на историческом факультете.

После капремонта, завершенного в 2000 году, общежитие соответствует самым современным требованиям и нормам. Оно квартирного типа, на каждом этаже есть комнаты для самоподготовки и отдыха, имеются информационный центр, актовый и спортивный залы.