Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске

Новости Беларуси. Настоящее и будущее геологии, проблемы рационального использования ресурсов. Эти и другие вопросы обсуждали 31 июля в Минске. Встречу посвятили Дню рождения белоруса, которого знает, без преувеличения, весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игнат Домейко – знаменитый геолог, географ, ректор Чилийского университета, национальный герой Чили и в то же время уроженец Новогрудской земли. Авторитет «Дона Игнацио», как его называли чилийцы, был непререкаемым. Впрочем, таковым он остается и сегодня.

Как раз для того, чтобы проанализировать и обобщить белорусский и зарубежный опыт в геологии, собрались ученые из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, США, Аргентины и, конечно же, Чили.