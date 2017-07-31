Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске
Новости Беларуси. Настоящее и будущее геологии, проблемы рационального использования ресурсов. Эти и другие вопросы обсуждали 31 июля в Минске. Встречу посвятили Дню рождения белоруса, которого знает, без преувеличения, весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игнат Домейко – знаменитый геолог, географ, ректор Чилийского университета, национальный герой Чили и в то же время уроженец Новогрудской земли. Авторитет «Дона Игнацио», как его называли чилийцы, был непререкаемым. Впрочем, таковым он остается и сегодня.
Как раз для того, чтобы проанализировать и обобщить белорусский и зарубежный опыт в геологии, собрались ученые из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, США, Аргентины и, конечно же, Чили.
Александр Карабанов, доктор геолого-минералогических наук, профессор:
Это возможность еще раз, во-первых, обсудить наши проблемы, а геологические проблемы всегда очень важны. Они имеют и экономическое значение. А, во-вторых, еще раз обратить внимание на личность выдающего нашего земляка Игната Дамейко. Он сделал очень много в области геологии, наук о земле.
Ядвига Елович, доктор географических наук:
Когда нужно решать вопросы географического плана, в том числе изменение климата, изменение, скажем, других сфер земли, это играет достаточно стимулирующую роль. То, что когда-то наши и отцы, и деды, которые давно ушли из жизни, оставляют нам на исследования, и мы должны, по сути дела, продолжать это дело и дальше.
За свою карьеру Игнат Домейко сделал немало: занимался минералогическими исследованиями, изучал аборигенов Южной Америки, организовал метеорологическую службу в Сантьяго-де-Чили. Он провел шесть экспедиций в Анды и Кордильеры, где были открыты месторождения серебра, меди, золота, каменного угля, известной во всем мире чилийской селитры. А еще составил географическую, геологическую и экономическую карту бывших земель Речи Посполитой.