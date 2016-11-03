«Настолько наглые, что 15 минут не мог выгнать!»: как сетевики навязывают бесполезные товары

Генри Форд говорил: «Сделайте мне хорошую рекламу – и я буду продавать болты, как средство от гриппа!» Герои этого сюжета жалуются, что периодически в их жизнь врываются беспардонные, как они выражаются, торгаши, и пытаются навязать ненужные товары. Старые дома – как антикварные шкатулки: никогда не знаешь, что за сокровища они скрывают. Вот и столичная хрущёвка по улице Петра Глебки, неожиданно, оказалась кладезем произведений белорусского изобразительного искусства. Художник и реставратор Анатолий Наливаев прожил здесь не один десяток лет.



Его глаза видели, а руки запечатлели улицы послевоенного Минска.

Художник водил знакомство с Максимом Танком, а его работы выставлялись в Израиле и в Нью-Йорке. Однако, проблемы в этой богемной квартире, те же, что и в каждой семье. Анатолий Наливаев:

У жены маленькая пенсия, у меня маленькая пенсия, на лекарства нужно. И каждая копейка нам просто дорога! Здесь кругом пенсионеры с маленькими пенсиями. И Вы представляете, сюда, на эти все дома, это, фактически, подпольный бизнес: посылают вот этих торговцев, и они настолько наглые, что я 15 минут не мог выгнать!

Речь идёт о так называемых сетевых продавцах, или, как еще они сами себя называют, «продажниках». Которые, как правило, выбирают для своего бизнеса, наиболее доверчивые и беззащитные слои – пожилых людей. Которые, в результате продажного бизнеса неоднократно становились героями программы «Добро пожаловаться». Регина Гостилович:

Я не видела этой штучки, и никто у меня не спросил, ставить или не ставить её. Меня уже перед фактом поставили. Пришла, поглядела, заплакала. Потому что обида: старых так можно развести. Владимир Сенкевич:

Ну, и нигде не могут найти концов, всё. Проходимцы. Проходимцы! Анатолий Александрович утверждает, что его с супругой тоже терроризируют сетевики-продажники, навязывая бесполезные товары. Анатолий Наливаев:

Они знают коды дверей! А жена у меня очень добродушный человек, взяла и пустила. И я её 15 минут не мог выгнать, она жену, всё-таки, уговаривала. Ей предлагали, жене, такие утеплители на ноги, поясы вот эти. Жена сказала: «Не надо», – а она всё равно её уговаривает, уговаривает и я её никак выгнать не мог. Надо признать, супруга художника оказалась слабовнушаемой и не поддалась на психологические уловки торговцев, а вот менее бдительным соседкам не повезло, рассказывает Рита Антоновна.



Рита Наливаева:

Надо мной тут обворовали.

Пришли две, на кухне заговорили вдвоём, а третья пошла шнырять и обокрала её. Мне ничего не надо, я ничего не покупала, что они предлагают. Одна из древнейших профессий, торговля, сама по себе, не является аморальной, ведь любой умный человек ищет выгоду: где дешевле купить и как дороже продать – это законы выживания. Но иногда продавцы проникают в сознание покупателя, и их методы напоминают настоящую охоту. Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт, тренер:

Продавцы, о которых мы говорим, используют психологические инструменты для того, чтобы заставить клиента купить то, что ему, на самом деле, не нужно. У меня у самого есть бабушка, которая купила хорошую, качественную вещь, но которая сейчас лежит на антресолях и не используется, потому что она была куплена на импульсе каком-то, потому что уговорили. Так что же это за кнопки подсознания, на которые так умело нажимают ушлые продавцы? Психологи давно заметили, что существуют определённые речевые шаблоны, на которые реагируют внушаемые люди. Один из таких шаблонов – «выбор без выбора».



Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт, тренер:

Человеку можно предложить что-то разными способами. Можно ему сказать «Купи!», – а можно вообще не затрагивать тему покупки, обойти этот вопрос.

Спросить: «Как Вам удобнее расплатиться: наличными или картой?» То есть, в такой формулировке согласие покупателя купить товар уже подразумевается. И человеку становится неловко, неудобно перебить собеседника и сказать, что: «Да нет, я, вроде как, и не собирался покупать». В арсенале профессионального продавца – целый набор способов манипуляции, от техник убеждения до методики транса. Многие из них проходят серьезные тренинги, посвящённые способам убеждения и навязывания. И доверчивые покупатели часто становятся беззащитны перед мощной психологической атакой. Анатолий Наливаев:

Я хочу, чтобы этим подпольным бизнесом занялись правоохранительные органы и его разогнали, потому что это всё идёт на наглой основе. Они же не по-хорошему, а: «Вот, давай, покупай!», – Вы представляете! А ведь многие группировки нелегальных вездесущих продажников часто не только реализуют товар, но и обворовывают квартиры! Правоохранительные органы давно знают об этой проблеме, часть преступников уже задержана, но главной мерой остаётся профилактика.



Евгений Сачек, начальник пресс-службы УВД Минского облисполкома:

Абсолютно актуальная для нас проблема, хотя нельзя сказать, что такие кражи происходят уж очень часто по нашей милицейской практике. Нередко к таким преступлениям причастны граждане цыганской национальности, поэтому к таким гражданам нужно относиться с особой осторожностью. Ни в коем случае, не впускать их к себе в жилище, при этом, после их ухода, набрать телефон милиции 102 и сообщить о том, что в населённом пункте появились незнакомые (а это, как правило, люди приезжие). При получении подобной информации, сотрудники милиции нацелены на то, чтобы установить этих людей, проверить истинные цели их визита.

Поэтому мы рассчитываем на информационную помощь со стороны граждан. Кстати, обратиться в милицию теперь стало ещё проще: с 1 ноября и до конца года РУП «Белпочта» дополняет функцию номера 102. Без звонков, без марок, бесплатно. Евгений Сачек, начальник пресс-службы УВД Минского облисполкома: Любое сообщение по данному поводу, можно просто положить без конверта и марки, на почтовом носителе, в почтовый ящик для приёма почты. И это сообщение на правоохранительную тематику дойдёт до местного отделения внутренних дел



Любопытную закономерность обнаружили социологи: долгожителей во всём мире объединяют здоровые привычки, сносная экология и большие дружные семьи, в которых трудно умереть от недостатка общения. А вот обманутые торговцами пенсионеры – люди, зачастую, одинокие.