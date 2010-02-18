Наследники британского писателя Джейкобса обвиняют Джоан Роулинг в плагиате сюжетных линий

Наследники британского писателя Эдриана Джейкобса внесли имя автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в иск о нарушении авторских прав, поданный против издательства Bloomsbury Publishing PLC.

Наследники Джейкобса, подав иск в лондонский суд, обвиняют Роулинг в копировании значительных частей ее книги «Гарри Поттер и Кубок Огня» из изданной в 1987 году книги Джейкобса «Приключения Волшебника Вили - Часть 1. Яростная страна». Наследники также утверждают, что и многие другие идеи из «Волшебника Вилли» перекочевали в книги о Гарри Потере. «Я полагаю, на кону в этом деле стоят миллиарды долларов», — заявил представитель истцов Макс Марксон.

Иск против издательства со стороны наследников Джейкобса был подан в июне 2009 года. Но сама Роулинг не упоминалась в исковом заявлении. Истцы утверждают, что и у Роулинг, и у Джейкобса речь идет о соревновании волшебников, герой получает подсказки в ванной комнате, а задание, с которым ему предстоит справиться, заключается в спасении человека, захваченного в заложники волшебными созданиями — наполовину людьми, а наполовину животными. Кроме того, наследники Джейкобса уверяют, что Роулинг позаимствовала у писателя идею путешествия волшебников на поездах.

Истцы также обращают внимание на тот факт, что Джейкобс пользовался услугами литературного агента Кристофера Литтла, который позже стал работать с Джоан Роулинг, пишет NEWSru.com.

Издательство Bloomsbury уже распространило заявление, в котором обвинения в плагиате называются «голословными, необоснованными и не соответствующими действительности». В 2004 году, напоминает издательство, схожие претензии пытался предъявить сын Джейкобса, скончавшегося в 1997 году, однако тогда никаких совпадений между текстами двух авторов найдено не было. До 2004 года, подчеркивается в заявлении Bloomsbury, Джоан Роулинг с творчеством Джейкобса знакома не была.