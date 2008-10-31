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Наши военнослужащие приняли участие в многонациональном учении на территории государства Катар

31 октября 2008 17:48
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Военные химики, медики и спецназ. На Аравийский полуостров Беларусь направила около 80 человек и около десятка специальных армейских машин.

Помимо представителей Беларуси стратегическое учение «Разгневанный сокол»  собрало военных из 20 государств. Наше участие – следствие активного сотрудничества со странами Персидского залива. Белорусы решали задачи по противодействию терроризму, незаконному перемещению радиоактивных материалов, вели радиационную разведку и оказывали медицинскую помощь пострадавшим от техногенной катастрофы. В этих сферах у нас богатый практический опыт.

Активная фаза учения прошла в самой столице Катара Дохе. По сценарию - взорвалась ракета с неизвестным отравляющим веществом. А чуть позже из другого района страны  поступили сведения о многочисленных пострадавших в результате терактов. На севере Катара разворачивается  медицинский отряд специального назначения Вооруженных Сил Беларуси. В таком режиме наши соотечественники работали несколько дней. В итоге по оценке специалистов по уровню профессионализма белорусские подразделения существенно превзошли  своих зарубежных коллег.


 

# общество # Беларусь-Катар

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