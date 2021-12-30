«Наши болельщики здесь есть». ФХБ и игроки «Динамо-Минск» поздравили детей из онкоцентра в Боровлянах

Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси и игроки клуба «Динамо-Минск» присоединились к акции «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Делегация посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, чтобы поздравить с наступающим Новым годом ребят, которые каждый день отважно борются за жизнь с самыми серьезными заболеваниями.

Илья Шинкевич, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, очень тронуло, что ребята здесь со своими проблемами, но следят за ними. И нам было приятно их поздравить. Наши болельщики здесь есть, ребята переживают не самый лучший этап своей жизни. Но надеюсь, что они все поправятся. Хотелось бы, чтобы они пришли к нам на трибуны и поддерживали нас уже на трибунах.