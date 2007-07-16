Нашествие диких собак

Полсотни диких собак объедают деревню "Канюшевщина" в Воложинском районе. Сельские жители каждое утро не досчитываются десятков кур и кроликов.

Стая голодных четвероногих охотится даже на телят. В селе бьют тревогу: а не начнут ли бездомные бросаться на людей.

Днем на запах к свинокомплексу слетается воронье, а вечером эстафету принимают полсотни собак. Стая четвероногих приходит к могильнику за едой. А когда голод уже не тетка, бродяги штурмуют соседнюю деревню.

Звонок на "горячую линию" СТВ - последняя инстанция, ведь местная власть уже полтора месяца разводит руками. И уже полтора месяца, как местные жители ночью не спят спокойно. По очереди стерегут домашнюю птицу. Дежурят с фонариками, ведь в деревне по странному стечению обстоятельств почти неделю нет света.