Нашествие бакланов в рыбхозе "Новоселки" Дрогичиского района

Стаи бакланов расхищают промысловые пруды. В день пернатые съедают до полутора тонн рыбы. Птичий рацион внушительно бьет по карману предприятий.

За сезон только в рыбхозе новоселки Дрогичинского района ущерб составил почти 150 миллионов рублей. Анастасия Корниенко продолжит тему. Новоселье в рыбхозе бакланы справили несколько лет назад. Тогда даже единичные экземпляры вызвали удивление. Птицы не характерные для Беларуси. Сегодня здесь свыше 5 сотен особей. Причем они стали настоящими расхитителями промысловых прудов.

Бакланам объявили настоящую войну. Боролись сначала гуманно. Пробовали отпугивающие пушки. Но птицы быстро адаптировались к звуковому оружию. Применяли даже компакт диски. Самый действенный способ, по мнению специалистов, - отстрел бакланов. Бригада охотников колесит по территории с самого утра. Пенсионер Виктор Калтунчик сам вызвался помочь рыбхозу. Дело нужное и прибыльное. За птицу охотник выручит 20 тысяч рублей. Правда, заполучить трофей не так уж и легко. Птицы, почуяв неладное, сразу же перелетают на другое место.

С такими затратами говорить о плане, а уж тем более о рентабельности предприятия сложно. Теперь в хозяйстве ждут, когда прожорливые пернатые отправятся на зимовку. Будет время придумать новое оружие против бакланов.

