«Наша сила – в единстве». О чём говорили Президент Беларуси и Патриарх Кирилл на заседании Священного Синода в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси сделают всё для сохранения единства внутри народа и церкви. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 октября на встрече с представителями Священного Синода Русской и Синода Белорусской православной церкви. Эту же мысль глава государства озвучил, общаясь с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в непростой период для Православной церкви. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси небезразличны ко всему, что сегодня происходит в православном мире.

Красная ковровая дорожка по протоколу встречи высших государственных лиц. Троекратное объятие по-христиански – отражение личных отношений. Как говорят в церкви, общение даже не каноническое – литургическое. Патриарх Кирилл даже на свой день рождения приглашает нашего президента. Например, в 2016 году перед Александром Лукашенко были открыты все двери келейных палат. А сегодня глава Беларуси главу Русской православной церкви познакомил с архитектурным наследием Беларуси. По сложившейся традиции, во Дворце Независимости – выставка картин.

Впрочем, предстоятель хорошо знаком с современной Беларусью. Александр Лукашенко вспомнил о том, что еще будучи архиепископом Смоленским и Калинградским Святейший часто проезжал по нашим землям. А в сане Патриарха это уже пятый визит Кирилла в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В канун наших встреч я вспоминаю ваш период служения Церкви до патриаршего сана. У нас в Беларуси всегда были очень теплые воспоминания. И я вам уже говорил, у меня в памяти осталось ваше перемещение со Смоленска в Калининград – и обязательно через нашу Беларусь. Наверное, с тех пор вы влюбились в эту не чужую для вас землю. Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение Порядок и чистота видимого мира – как отражение внутренней жизни Беларуси. Как следствие, и духовная сфера страны избавлена от потрясений. Об этом главы Беларуси и Церкви говорили во время двухчасовой личной встречи. Александр Лукашенко:

К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков. Куда денешься? Он видит, наверное, всё, разберется, кто тут прав, кто виноват. Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии Если бы не протокол, то теплое общение в Каминном зале продолжилось, но руководителей уже ждали члены Священного Синода.

В стране почти 3,5 тысячи религиозных общин. Весь посыл конфессиональной политики Беларуси умещается на небольшой площади среднего райцентра – Ивье.

В центре – памятник четырем мировым религиям, а в сердцах жителей – веротерпимость друг к другу. Это и есть панацея от крушения границ и ценностей. Александр Лукашенко:

Мы очень часто видим, что во имя некой мнимой демократии вольно или невольно такие государственные ценности, как защита прав и свобод граждан, подменяются вседозволенностью и отрицанием наших нравственных основ. Как результат – отчуждение, равнодушие и нетерпимость, которые порождают неприятие людей иных национальностей и вероисповеданий. На пути сопротивления разрушительным тенденциям современности у государства и нашей Церкви много точек соприкосновения. Важнейшие из них – укрепление христианских жизненных ориентиров, межнационального мира, межконфессионального диалога и добрососедства всех религий.

Защита института семьи, почитание родителей, любовь к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и культуре, честный труд – это базовые ценности, присущие православию, католичеству, иудаизму и исламу. Поэтому согласие между представителями традиционных религий является незыблемой основой жизни в нашей стране. Безусловно, православная церковь – это фундамент, на котором и стоит многоконфессиональный мир. А теперь в Беларуси появился такой вот символ дружбы между религиями – дружбы, но не экуменического общения, что очень важно в сакральном плане.

14 октября в Минске Патриарх в сослужении с епископами освятил Всехсвятский храм. А под сводами православной церкви – крипта, где покоятся останки наших предков.

Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Беларусь дорога сердцу каждого жителя. Свой посильный вклад в ее развитие и процветание вносят и католики, и православные, и мусульмане, и иудеи, и даже протестанты. Каждый в меру своего духовного опыта, своей веры в миропонимании традиций духовных молится за свою землю.

Принципиальная позиция официального Минска – объединение. Так сложилось: мы были на перекрестках религий и геополитических сил. Одним словом – настрадались. Прошли через горнило войн. Биография семьи Патриарха тоже тесно переплетена с военных лихолетьем. Светское имя Святейшего – Владимир – в честь родного дяди, погибшего в начале Великой Отечественной в Брестской крепости. Сам же Кирилл – ленинградец: и здесь есть много общего.

Александр Лукашенко:

Мы настрадались в последнюю войну, здесь ничего не было на этой земле. И мы возродились – возродились благодаря единству опять же, благодаря прежде всего помощи нашего старшего брата – русского человека. Главное, люди, которые возрождали Беларусь, как ни странно, были с Ленинграда. Уничтоженный тоже почти город, выстраданный, он перенес всё, как Беларусь. И первыми были они.

Официальному Минску нет нужды кричать с международных трибун. Наши инициативы поддерживают различные международные институты. Президент и иерархам советует придерживаться традиционной для духовенства мудрости. По религиозному определению, Церковь – это лечебница духовных болезней. Но сейчас перед институтом благочестия стоят еще и более земные задачи – не раскалывать общество. Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко Сейчас у официального Минска историческая миссия – подставлять плечо и способствовать большему количеству рукопожатий в регионе и на континенте.

Евгений Пустовой, СТВ:

На пути к компромиссу по этой красной дорожке прошлись многие лидеры европейских государств. Позиции официального Минска в международной политике соответствуют евангельскому принципу: блаженны миротворцы, яко те нарекутся сынами божьими. Миротворческие труды Беларуси оценили и в церковной иерархии, выбрав наш город для проведения Священного Синода.

В Москве есть специальная Синодальная резиденция. А в состав этого управляющего органа входит Патриарх, девять постоянных участников – митрополиты и главы двух самых важных управлений РПЦ и все епархиальные архиереи по очереди. Один из высших органов церковного управления в Беларуси собирается впервые.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Беларусь играет очень важную роль в системе взаимоотношений стран на постсоветском пространстве. Белорусская православная церковь является очень важной органической частью Московского Патриархата. Свидетельством того, насколько мы высоко ценим эту роль, является проведение Священного Синода в столице Беларуси. Главная служба Церкви – Литургия. С греческого – общее дело. Общее дело светских и религиозных властей – сохранить традиции, ценности, а значит, нацию и государство.