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Наша флора и фауна переживает экспансию <чужих> видов растений и животных

14 июня 2006 13:54
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В Национальной академии наук разрабатывают программу по борьбе с чужеродными растениями и животными. Аргументы у ученых экономические - незваные гости белорусских лесов, лугов и озер приносят миллионные убытки.

...Белорусские ученые бьют тревогу. На, казалось бы, невидимом экологическом фронте развернулась борьба не на шутку. Преимущества пока у противника. Варяги  занимают наступательные позиции. Например, всего полвека понадобилось американской норке, чтобы истребить свою европейскую родственницу, имеющую белорусские корни.

Кто был званым гостем, а кого не ждали  - уже не важно. На кону -  отечественная флора и фауна. Порой в  результате неравной экологической борьбы  появляются  самые настоящие биологические уроды.

Тактика <врагов> очевидна, стратегия белорусских ученых - пока не ясна. Понятно одно: нужны радикальные методы и... индивидуальный подход.

Стоит ли экономическая овчинка экологической выделки еще предстоит выяснить. Правда, как подсчитать ущерб от зоо- и биоэкспансии пока не совсем понятно. Таких исследований в Беларуси никогда не проводили.

# общество

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