«Наш народ просто истребляли». Наталья Кочанова почтила память погибших в годы войны

Пусть слышат во всем мире: белорусский народ никогда не допустит нацизма и фашизма на нашей земле. И мы будем делать все, чтобы события 1940-х годов не повторились. На это обратила внимание Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики вместе с членами Президиума и работниками Секретариата почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе «Масюковщина». Этот памятник возвели на территории бывшего концентрационного лагеря смерти «Шталаг-352». Здесь фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений для военнопленных. Наталья Кочанова отметила: посещая такие места, еще раз соприкасаешься с трагедией белорусского народа и понимаешь, какой ценой нам досталась Победа.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы должны передавать это из поколения в поколение. Это тяжело, морально это тяжело. Но мы должны понимать, что наш народ просто истребляли. Его истребляли, дабы его не было в этом мире. И когда ты разговариваешь с молодежью и, может быть, где-то уже слышишь: да, мы много говорим о войне. Но это то, что сегодня объединяет нас как народ, как нацию. Та память – это наша совесть. Совесть перед теми, кто сложил свои головы. Память о тех, кто создал такую прекрасную независимую, суверенную Беларусь в мирное время.