Населенные пункты в Минской области остались без электричества из-за сильных порывов ветра

Новости Беларуси. В Минской области из-за непогоды без электроснабжения остаются три десятка населенных пунктов. Восстановительные бригады продолжают работы.

Сильный ветер, местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду, даёт знать о себе и 5 октября.

Такая погода продержится до конца недели. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. МЧС рекомендует при порывистом ветре не прятаться от дождя под деревьями и обходить стороной рекламные щиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.