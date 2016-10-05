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Населенные пункты в Минской области остались без электричества из-за сильных порывов ветра

05 октября 2016 11:10
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Новости Беларуси. В Минской области из-за непогоды без электроснабжения остаются три десятка населенных пунктов. Восстановительные бригады продолжают работы.

Сильный ветер, местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду, даёт знать о себе и 5 октября.

Такая погода продержится до конца недели. Синоптики объявили оранжевый уровень  опасности. МЧС рекомендует при порывистом ветре не прятаться  от дождя под деревьями и обходить стороной рекламные щиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Погода в Беларуси

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