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NASA: к Земле приближается «двойник» челябинского метеорита

04 февраля 2016 07:35
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По оценкам ученых, небесное тело составляет около 30 метров в диаметре. И если оно войдет в атмосферу Земли, то произведет взрыв в два раза мощнее «челябинского двойника».

5 марта астероид приблизится к Земле на расстояние 17 тысяч километров.

Два года назад он уже приближался к Земле, однако пролетел, как говорится в заявлении NASA, на наиболее комфортом расстоянии в 2 миллиона километров.

Ученые уверяют: небесное тело и в этот раз пролетит мимо Земли, так что столкновения не ожидается. Однако отмечают, что рассчитать его траекторию пока невозможно.

Напомним, в феврале 2013-го в Челябинске упал метеорит.

От взрывов во многих домах были выбиты стекла, более ста человек оказались в больнице (подробнее здесь).

# общество # Космос

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