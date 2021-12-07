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«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев

07 декабря 2021 10:02
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Тренировки проводятся после очередного призыва на военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев-1

В Марьиной Горке новобранцев ждал непростой экзамен – психологическая полоса и обкатка техникой. Разведчикам пришлось преодолеть непростую дистанцию. Это с десяток разных преград: инженерные заграждения, завалы, рвы, задымленные помещения.  

«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев-4

При этом нужно было еще реагировать на условные нештатные ситуации. К примеру, ранение товарища, нападение неприятеля, применение им химического оружия.  

«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев-7

Денис Богданович, старший офицер-психолог:  
Психологическая полоса предназначена для выработки у военнослужащих определенных физических и психологических особенностей для преодоления всякого рода функциональных элементов при воздействии опасных факторов. Особое внимание акцентируем на то, что есть замкнутые помещения, в которых есть большое количество дыма. Это также формирует у военнослужащего определенные навыки. Это закаляет его характер, его эмоциональную составляющую, волю его, чувство выполнения поставленных задач по предназначению, а также встать на защиту своего Отечества в случае ведения боевых действий.  

«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев-10

Вадим Туровец, военнослужащий бригады спецназа:  
Нас проверяли на моральные качества, также была команда: граната. Нужно было принять исходное положение (лежа), чтобы противник нас не повредил (не были убиты). Также помогали, говорили условно, кто ранен, тащили военнослужащих на себе.  

«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев-13

Стрессовых ситуаций у спецназовцев будет немало. Следующее психологическое испытание – десантирование с авиационной техники.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Денис Богданович # Вадим Туровец # Фотофакт

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