«Нас проверяли на моральные качества». В Марьиной Горке прошли первые испытания для новобранцев

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Тренировки проводятся после очередного призыва на военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марьиной Горке новобранцев ждал непростой экзамен – психологическая полоса и обкатка техникой. Разведчикам пришлось преодолеть непростую дистанцию. Это с десяток разных преград: инженерные заграждения, завалы, рвы, задымленные помещения.

При этом нужно было еще реагировать на условные нештатные ситуации. К примеру, ранение товарища, нападение неприятеля, применение им химического оружия.

Денис Богданович, старший офицер-психолог:

Психологическая полоса предназначена для выработки у военнослужащих определенных физических и психологических особенностей для преодоления всякого рода функциональных элементов при воздействии опасных факторов. Особое внимание акцентируем на то, что есть замкнутые помещения, в которых есть большое количество дыма. Это также формирует у военнослужащего определенные навыки. Это закаляет его характер, его эмоциональную составляющую, волю его, чувство выполнения поставленных задач по предназначению, а также встать на защиту своего Отечества в случае ведения боевых действий.

Вадим Туровец, военнослужащий бригады спецназа:

Нас проверяли на моральные качества, также была команда: граната. Нужно было принять исходное положение (лежа), чтобы противник нас не повредил (не были убиты). Также помогали, говорили условно, кто ранен, тащили военнослужащих на себе.