Нарушителей авторских прав во Франции будут отключать от интернета

Документом предлагается ввести трёхшаговую систему контроля за соблюдением авторских прав в Интернете. Сначала пользователь, нелегально скачивающий или размещающий файлы в сети, получает предупреждение по e-mail, затем ему направляется письмо по месту жительства. Если же эти меры не возымеют эффекта, государственные органы вправе отключить нарушителя от Интернета.
Законопроект был поддержан президентом Франции Николя Саркози. Парламентская оппозиция в лице социалистов заявляет, что антипиратская инициатива противоречит французской конституции, и намерена обратиться в Конституционный суд. Критически законопроект восприняли и местные общества по защите прав потребителей, сообщают информагентства.