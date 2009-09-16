Нарушителей авторских прав во Франции будут отключать от интернета

В Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата парламента) за ужесточение законодательства о пиратстве проголосовали 285 депутатов, против – 225.

Документом предлагается ввести трёхшаговую систему контроля за соблюдением авторских прав в Интернете. Сначала пользователь, нелегально скачивающий или размещающий файлы в сети, получает предупреждение по e-mail, затем ему направляется письмо по месту жительства. Если же эти меры не возымеют эффекта, государственные органы вправе отключить нарушителя от Интернета.

Законопроект был поддержан президентом Франции Николя Саркози. Парламентская оппозиция в лице социалистов заявляет, что антипиратская инициатива противоречит французской конституции, и намерена обратиться в Конституционный суд. Критически законопроект восприняли и местные общества по защите прав потребителей, сообщают информагентства.