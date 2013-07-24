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Нарушения в жилищном строительстве: из-за завышения цены на линолеум стоимость дома увеличилась на миллиард

24 июля 2013 13:51
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Новости Беларуси. Специалисты продолжают фиксировать нарушения касательно объектов строительства. Речь, в частности, о нецелевом использовании средств дольщиков. Когда за счет будущих жильцов застройщики покрывают убытки или и вовсе — улучшают личное благосостояние.

Отдельная тема — закупки материалов. Как пример — недавний случай в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лаптев, начальник управления контроля строительства, связи, ЖКХ Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
При проверке было выявлено, что должностным лицом данной организации был приобретен с нарушением процедуры закупок линолеум. В результате общая стоимость строительства домов увеличилась на миллиард. Итог, конечно, один: дома не финансируются и не достраиваются. По подобным фактам возбуждаются уголовные дела и виновные привлекаются к уголовной ответственности. 

Напомним, что уже было зафиксировано нарушение в ходе реконструкции Купаловского театра. Генподрядчик необоснованно завысил стоимость работ на 1,5 млрд. рублей.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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