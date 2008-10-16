Нарушений порядка во время футбольного матча Беларусь-Англия допущено не было

Об этом сообщили сегодня в ГУВД Мингорисполкома. В немалой степени этому поспособствовали меры, которые приняли белорусские правоохранители. Английская команда и часть болельщиков минувшей ночью уже покинули белорусскую столицу. Сегодня на родину вернутся еще около 3 тысяч английских футбольных фанатов.



Напомним, очередной матч отборочного турнира Чемпионата мира-2010 года завершился накануне поздно вечером в Минске победой англичан. Впервые в истории суверенной страны белорусы принимали родоначальников футбола на минском стадионе "Динамо". Первый тайм, проходивший в абсолютно равной борьбе, завершился со счётом 1:1 и подарил нашим болельщикам надежду на удачный исход игры. Однако во втором тайме сказался более высокий уровень мастерства соперников. И в итоге — счёт 3:1 в пользу английской сборной.



Впереди у белорусской сборной в оброчном турнире еще семь матчей, и мы надеемся на удачное выступление наших футболистов.