Наровлянский район празднует 80-летие со дня освобождения от оккупации

80 лет назад в последний день осени в Наровлю на рассвете пришла долгожданная радость. Город и район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 месяцев горя и ужаса. Более трех десятков сожженных деревень. Тысячи погибших. Цена свободы и Победы невероятно высока. А потому каждый год 30 ноября для жителей Наровлянского района – день памятный и значимый.

А юбилейный вдвойне. Сегодня Наровля полыхала многоцветием флагов, на белом снегу алели гвоздики. Десятки людей собрались, чтобы почтить память павших и высказать бесконечную признательность за мирное небо. В годы войны с фашистскими захватчиками сражались более 6 тысяч уроженцев Наровлянского района. Около полутора тысяч награждены орденами и медалями.

Ульяна Чугай, жительница Наровли: Этот праздник очень важен для Наровлянского района, все-таки 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы должны помнить наших предков, для молодежи, я считаю, это очень важный праздник.

Дмитрий Барсуков, инспектор сектора надзора и профилактики Наровлянского РОЧС:

Подрастающее поколение и взрослые должны помнить про это и знать, так как этим самым мы чтим память наших павших родственников дальних и в целом Великую Победу.

Праздничные дни в районе насыщены добрыми делами. Уроки памяти, акции, встречи с ветеранами. И это не только дань подвигу. Это напоминание о том, насколько хрупок мир. И как важно не забывать об этом.