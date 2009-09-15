Народный умелец собрал трактор-мельницу

В эксклюзивном автопарке изобретателя Николая Манчака из деревни Хотиново Каменецкого района больше десятка уникальных машин.

Детали от армейского ЗИЛа, гусеничного трактора и его колесного собрата. Крейсерская скорость чудо-изобретения - 60 километров в час. Все-таки машина не для ралли, а для поля.

Изобретение под кодовым названием М-35 значительно упростило жизнь всей деревни. Ведь с помощью этого агрегата можно вспахать землю, нарезать борозды под посадку картофеля, окучивать. Ещё один плюс эксклюзивного трактора – несколько движений, и он легко превращается в мельницу. За час чудо машина может смолоть 2,5 тонны зерна.

Свой первый трактор Николай Иванович смастерил 33 года назад. В шестом классе. Детское увлечение со временем не исчезло. Хотя профессиональным машиностроителям он так и не стал. Работает слесарем в местном хозяйстве.

С личного конвейера Николая Манчика сошёл уже не один десяток тракторов. А недавно сельский мастер подарил вторую жизнь и давно списанным комбайнам. Материал для новаторских идей изобретатель нашел на свалках. Каждая из моделей, как говорят, и швец, и жнец. На этом корабле полей, например, можно не только урожай с поля убрать, но и за дровами в лес съездить. В деревне давно знают, если нужно огород вспахать, траву скосить, урожай убрать – без чудо-техники Николая Манчака не обойтись.

В добавок ко всему Николай ещё и картины пишет. Правда не красками и кистями, а проволокой. В проекте у хотинского Кулибина строительство собственной ветряной мельницы. В том, что она в деревне появится, хотинцы не сомневаются. Ведь мастер своих слов на ветер не бросает.