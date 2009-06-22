Народный синоптик Иван Мисник: Возвратилась настоящая белорусская погода, никакие тут не аномалии (ФОТО+ВИДЕО)

Иван Мисник пять лет как народный синоптик и всю жизнь метеопрорицатель.

Иван Борисович родился на Троицу. Дар Божий или хобби, ставшее манией — он до сих пор, в свои 72, колеблется с ответом, но никак не с атмосферной аномалией. Здесь никогда не было огрехов. Максимум градус туда, градус сюда. Таблицы с порами года, что-то вроде шпаргалки у самобытного предсказателя. Каждый месяц — на особом температурном счету. Но, как ни странно, даже здесь циклонам — закон не писан. И, тем не менее, благодаря личным записям он точно знает, когда идти в отпуск и брать ли зонт на работу.

- Если стрелка пошла вниз, то будет дождь, тут надо изучить еще, а вверх, так это — ясно. А когда у нас были ливни, то стрелка вот так зашкаливала, - говорит Иван Мисник

Помимо метеопрогнозов для местной газеты, посланник небесной канцелярии интересуется травами, пишет книги по сварке и преподает будущим инженерам. Но это уже другая история. Главное, что погода в его доме никогда не меняется. И природных аномалий, пока за своим окном Мисник тоже не видит.

- Возвратилась настоящая белорусская погода, никакие тут не аномалии. Я доказательствую из своих наблюдений. 4 июня 19664 года утром выпал снег, покрыл всю землю, как зимой, и только к вечеру растаял. Что это? Тогда-то это аномалиями не называли, - говорит Иван Мисник

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