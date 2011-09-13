Народный артист России Александр Розенбаум отмечает 60-летие

Поэт, композитор, гитарист. Розенбаум сам пишет песни и музыку к ним. За почти три десятка лет он создал более трехсот композиций.

Его неувядаемый «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Есаул», «Вещая судьба» и многие другие по праву считаются классикой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Многолетняя авторская практика игры на гитаре с применением уникального гитарного строя, авторских аккордов, многочисленных песен повлияли на открытие гитарной школы под руководством Александра Розенбаума в Санкт-Петербурге.

С юбилеем народного артиста России Александра Розенбаума поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что

в Беларуси хорошо знают, ценят и любят творчество этого талантливого композитора и исполнителя.