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Народный артист Беларуси Валерий Раевский отмечает юбилей

16 июля 2008 10:51
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Лауреат государственных премий СССР и Беларуси, профессор уже 35 лет возглавляет старейший театр Беларуси. Поздравить юбиляра в театр пришли самые близкие и дорогие его сердцу люди. С 1967-го года Валерий Николаевич – главный режиссер театра, а с 91-го – его художественный руководитель. Только на сцене Купаловского мастер создал более 40 спектаклей по произведениям белорусской, русской и зарубежной драматургии. Как говорит сам юбиляр, эта должность ему уготована судьбой.
# общество

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