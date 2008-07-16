Народный артист Беларуси Валерий Раевский отмечает юбилей

Лауреат государственных премий СССР и Беларуси, профессор уже 35 лет возглавляет старейший театр Беларуси. Поздравить юбиляра в театр пришли самые близкие и дорогие его сердцу люди. С 1967-го года Валерий Николаевич – главный режиссер театра, а с 91-го – его художественный руководитель. Только на сцене Купаловского мастер создал более 40 спектаклей по произведениям белорусской, русской и зарубежной драматургии. Как говорит сам юбиляр, эта должность ему уготована судьбой.