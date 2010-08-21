Народные гулянья со средневековыми традициями: в Гродненской области возродили «Аннинскую ярмарку»

В XVII веке это были самые крупные торги. Сюда приезжали до пяти тысяч купцов из Европы, Азии и Ближнего Востока. Сегодняшний праздник по количеству гостей не уступал.

Сегодня, как и сотни лет назад, «Аннинская ярмарка» открылась с оглашения привилегии на торговлю, выданной королём Речи Посполитой Жигимонтом Августом. В XVII веке Зельва находилась на пересечении торговых путей с востока на запад. С экономической точки зрения, это было самое выгодное место во всей Центральной и Восточной Европе. В конце июля, в день Святой Анны, сюда съезжались тысячи купцов, чтобы обменяться товаром.

Валентин Семеняко, организатор «Аннинской ярмарки»:

Кірмаш быў параўнальны па сваіх памерах з вядомым Лейпцыгскім кірмашом, толькі нязначна яму ўступаў. Сюды прыязджалі гандляры з Езропы, Азіі, з іншых краін для таго, каб заключыць зделкі. І ў асноўным гэта быў аптовы кірмаш.

Идея возродить знаменитую ярмарку в Зельве появилась несколько лет назад. Сначала это были небольшие праздники городского масштаба. В этом году организаторов поддержали в ООН. Специальный грант помог максимально возродить традиции XVII века.

Лидия Кислая, жительница деревни Кошели (Зельвенский район):

Мы прадстаўляем яўрэяў. У далёкія часы яўрэі таксама прыязджалі на Аннінскі кірмаш і гандлявалі. Вось я прывезла хусцінки, хтосці — тавары.

Лариса Равинская, жительница деревни Голынка (Зельвенский район):

Мы представляем персов. Раньше когда-то они тоже приезжали на Аннинский кирмаш — падишах со своими жёнами и своими рабами.

Народные традиции широко представлены прямо на торговой площади. Здесь можно увидеть, как и много веков назад, как наши предки пряли пряжу и ткали полотно. Причём, все станки сохранились ещё с XIX века.

Антанина Пентак, жительница деревни Галынка (Зельвенский район):

Это старинная вещь называется варстатик. Есть кросны, но это совсем другое, большая у них разница. А это ворстатик. Вытыкаем ручники, дорожки, покрывала цветные.

Аннинский кирмаш издревле славился своими лошадьми. В XVII веке здесь можно было встретить и орловского рысака, и литовского тяжеловеса, и даже арабского скакуна. Сегодня в Зельве эту традицию пытаются возродить. Правда, пока здесь представлены только лошади из соседних деревень.

У Александра Поцелуйко лошадь хоть и не из породистых, но фору может дать любому скакуну. Специально к Анненской ярмарке снарядил и бричку. Говорит, точно на такой прадед приезжал в Зельву на торги.

Александр Поцелуйко, житель деревни Королино (Зельвенский район):

Сегодня — спасибо соседу, он человек такой же азартный как и я — вон ковры самодельные застелили, немножко обновили её, убрали, приукрасили, лошадей подготовили.

Сегодня «Аннинская ярмарка» — это скорее народные гулянья, нежели торги. Но организаторы надеются, что с каждым годом экономическая составляющая праздника будет только увеличиваться. Уже следующим летом в Зельву планируют пригласить крупные компании со своей продукцией. Причём, не только из Беларуси.