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Народному художнику СССР, Азербайджана и России Таиру Салахову — 80

29 ноября 2008 14:48
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Его считают одним из выдающихся советских художников. Среди наиболее известных произведений Салахова — цикл о нефтяниках Азербайджана, портреты многих известных деятелей культуры, натюрморты и пейзажи. На юбилей мастера в Баку прибыло множество гостей. Среди них — всемирно известные: модельер Пьер Карден и скульптор Зураб Церетели.

С 80-ти-летием Народного художника СССР Таира Салахова поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси искренне ценят доброе отношение Таира Салахова к республике и оказанную помощь в организации выставок выдающихся мастеров искусства России на белорусской земле.
# общество

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