Народному художнику СССР, Азербайджана и России Таиру Салахову — 80

Его считают одним из выдающихся советских художников. Среди наиболее известных произведений Салахова — цикл о нефтяниках Азербайджана, портреты многих известных деятелей культуры, натюрморты и пейзажи. На юбилей мастера в Баку прибыло множество гостей. Среди них — всемирно известные: модельер Пьер Карден и скульптор Зураб Церетели.



С 80-ти-летием Народного художника СССР Таира Салахова поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси искренне ценят доброе отношение Таира Салахова к республике и оказанную помощь в организации выставок выдающихся мастеров искусства России на белорусской земле.