Народному художнику СССР Александру Шилову — 65 лет

Его персональная галерея, расположенная в самом центре Москвы, - один из самых посещаемых московских музеев. За десять лет ее существования здесь побывало свыше двух миллионов посетителей, среди которых — немало известных политиков, деятелей культуры. В один из визитов в российскую столицу выставленные в галерее работы осматривал и президент Беларуси Александр Лукашенко.



Ныне коллекция музея, которая по желанию Александра Шилова принадлежит не ему самому, а всем гражданам России, насчитывает около 900 произведений. При этом, она постоянно растёт, поскольку каждый год художник преподносит россиянам очередной дар. К примеру, на недавний День города Москвы он передал родному городу ещё 42 свои работы.



С юбилеем народного художника СССР Александра Шилова поздравил Глава белорусского государства.