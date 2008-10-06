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Народному художнику СССР Александру Шилову — 65 лет

06 октября 2008 10:34
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Его персональная галерея, расположенная в самом центре Москвы, - один из самых посещаемых московских музеев. За десять лет ее существования здесь побывало свыше двух миллионов посетителей, среди которых — немало известных политиков, деятелей культуры. В один из визитов в российскую столицу выставленные в галерее работы осматривал и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ныне коллекция музея, которая по желанию Александра Шилова принадлежит не ему самому, а всем гражданам России, насчитывает около 900 произведений. При этом, она постоянно растёт, поскольку каждый год художник преподносит россиянам очередной дар. К примеру, на недавний День города Москвы он передал родному городу ещё 42 свои работы.

С юбилеем народного художника СССР Александра Шилова поздравил Глава белорусского государства.
# общество

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