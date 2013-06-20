Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств, профессору Гавриилу Ващенко исполнилось 85 лет

Новости Беларуси. Его картины хранятся во многих крупнейших музеях мира, в Третьяковской галерее, частных коллекциях Австрии, Финляндии, Болгарии, Италии, США, Украины, России. Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств, профессору Гавриилу Ващенко 20 июня исполняется 85 лет.

С юбилеем народного художника Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко.

«Ваше творчество – это настоящая художественная летопись Беларуси. С глубоким патриотическим чувством и мастерством вы воплотили в своих полотнах события исторического прошлого и современной жизни Родины, простые, величественные и красивые образы наших земляков» – говорится в поздравлении.

На протяжении творческой жизни Гавриил Ващенко работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Он является лауреатом Государственной премии Беларуси, награжден медалью Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А Международный биографический центр в Кембридже присудил художнику почетные звания «Человек ХХ столетия», именную серебряную медаль и «Золотой диск».