Народному артисту СССР Олегу Янковскому — сегодня 65 лет

"Обыкновенное чудо" или "Тот самый Мюнхгаузен". Он сыграл множество ярких ролей.

И все эти картины стали классикой во многом благодаря его блистательной игре. Всего на счету актера - порядка сотни фильмов. И, как утверждают критики, Олег Янковский способен сыграть любую роль. Все его работы пронизаны интеллигентностью и аристократизмом. А первый шаг на сцену Олег Янковский сделал именно в Минске в 1960 году.

С юбилеем Народного артиста СССР поздравил Президент Александр Лукашенко. В Беларуси Олег Янковский пользуется поистине всенародным признанием как человек выдающегося таланта и широкой души, представитель прославленной творческой династии и искренний друг Беларуси. "Пусть сила духа, огромная любовь к жизни, внимание и поддержка семьи, родных, коллег и миллионов поклонников помогут вам преодолеть все трудности и испытания, вновь и вновь радовать нас своими великолепными работами в театре и кино", - говорится в поздравлении.

