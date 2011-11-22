Народного артиста Беларуси Валерия Раевского провели в последний путь под аплодисменты

Новости Беларуси, Минск. Народный артист ушел из жизни 19 ноября, ему было 72 года. Валерий Николаевич полжизни был главным режиссёром и художественным руководителем Купаловского театра. Воспитал целую плеяду артистов и оставил после себя множество полюбившихся зрителю спектаклей.

Он рисовал людьми на театральном полотне. 35 лет был главой «купаловской семьи». Человек-эпоха Валерий Николаевич Раевский по крупицам создавал свои знаменитые постановки. «Вечер», «Черная панна Несвижа», «Ромул Великий»... Он и сам стал Великим. Мэтр режиссуры после себя оставил полсотни любимых белорусами спектаклей.

Владимир Мищанчук, заслуженный артист Республики Беларусь:

Адышла асоба, адышоў чалавек, які быў прыкладам для многіх.

Николай Кириченко, Народный артист Беларуси:

Для меня это не только потеря художественного руководителя, но и потеря друга.

Сначала было техническое образование. Затем – исторический факультет. И уже потом – театрально-художественный институт. Стажировка – у самого Юрия Любимова в театре на Таганке. В этот период и сформировалась личность. Личность, которую сегодня характеризуют четырьмя словами: мудрость, талант, авторитет, харизма.

Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:

Отец, друг, наставник, мастер, за которым шли люди, в которого верили.

Евгений Крыжановский, руководитель театра «Христофор»:

Я потерял творческого отца. В 77-м году Валерий Николаевич пригласил меня в труппу Академического театра имени Я. Купалы. Я проработал в ней 12 лет. Играл все, начиная от Хлестакова и заканчивая паном Быковским. Он меня сделал артистом.

Из-под крыла Валерия Раевского вышла целая плеяда театралов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитывал вкусы, честность и сына – хип-хоп музыканта Николая. Раевский-старший в 2010-м даже снимается в клипе у Раевского-младшего. В домашних условиях.

Геннадий Гарбук, Народный артист Беларуси:

Всю свою жизнь в творчестве он следовал этому принципу – честное отношение к жизни, честное отношение к долгу гражданина.

Павел Латушко, Министр культуры Республики Беларусь:

Гэта эпоха для нашай культуры, постаць, якая напісала сябе залатымі літарами, якая ўвайшла у залаты фонд тэатральнага мастацтва нашай культуры.

Ни одного лишнего слова. Что там – лишнего звука – не было ни в спектаклях, ни даже на репетициях Раевского. И даже убегая от городской суеты на любимую рыбалку, Валерий Николаевич не переставал размышлять о театре.

Сегодня же белорусский театр не перестает думать о нем – Народном Валерии Раевском. Потому что с Великими режиссерами не прощаются – их провожают в последний путь аплодисментами.