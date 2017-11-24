«Народное творчество нельзя потерять»: Президент с рабочей поездкой посещает Гомельскую область

И именно социальной теме в своем докладе губернатор области уделил особое внимание. В частности, строительству жилья и кадровым проблемам. К слову, речь об этом шла во время посещения местного Дома культуры. В разговоре с его сотрудниками глава государства отметил, что сегодня особенно важно сохранять и поддерживать народные промыслы, особенно, ремесленничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Забыли мы это, и надо это возрождать. Никуда мы от этого не денемся. Возрождать надо отсюда, с этих городков. В Минске мы ничего не возродим. Там уже все пропало. С него надо начинать, создавая ему всяческие условия. Не надо никаких налогов, лишь бы он работал и зарабатывал себе. Пока мы не поднимем этот пласт. Талантливых, способных людей много. Но талант надо развить, а только он может, потому что на них это все держится. Как крупицы в стране, их надо найти, они потащат за собой этих талантливых людей, будут развивать талант. Пацаны, которые у него сегодня занимаются, они будут уметь что-то делать своими руками. Народное творчество нельзя потерять, особенно те, кто умеет что-то делать своими руками. Тебе огромное спасибо. Если будут какие-то проблемы, старайся нас проинформировать. Не должно быть проблем.

После посещения Дома культуры Президент пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы. Вообще же Александр Лукашенко планирует также посетить центральную больницу Буда-Кошелева. Несмотря на статус районного, сегодня это медучреждение не уступает по оснащенности столичным. Например, уже в январе в больнице будут готовы работать по схеме «электронная карточка». А еще глава государства заглянет в гости к семье Новиковых, где сегодня растят десятерых детей.