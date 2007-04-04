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Народ доверяет суду

04 апреля 2007 15:01
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В Палате представителей Национального собрания приняли ряд поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс.Согласно изменениям, срок рассмотрения дел сократится с шести месяцев до одного, предусматривается также расширение полномочий судьи. В целом, за последние 10 лет число обращений к служителям Фемиды увеличилось в пять раз.
Кроме того, сегодня парламентарии решили ужесточить ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных средств. Уровень наркотизации населения в Беларуси за последние 10 лет увеличился почти в три раза. После вступления поправок в силу, размер наказания будет напрямую зависеть от вида распространения или изготовления наркотика.
# общество

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