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Нарочанский, Радзивиловский, Балтинский, Родниковый:

15 февраля 2007 14:53
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В белорусской столице впервые проходит выставка хлеба. И не менее 50 видов.Выставка "Дни хлеба" открылась в столице впервые и стала местом встречи всех пекарей республики. Свою продукцию представили  все минские хлебозаводы. На площади выставочного зала работает мини-пекарня, и каждый желающий может продегустировать новые виды изделий. Здесь же, для гостей  был сегодня  исполнен и гимн хлебу.

Отметим, что хлебозаводы Минска в сутки выпускают более 500 тонн хлеба, печенья и булок. Только в прошлом году появилось 220 новых видов. У белорусской школы хлебопечения - почти  3 тысячи рецептур хлебов, многие из них дошли до сегодняшних дней и используются в приготовлении главного продукта.
# общество # Радзивиллы

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