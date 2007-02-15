Нарочанский, Радзивиловский, Балтинский, Родниковый:

В белорусской столице впервые проходит выставка хлеба. И не менее 50 видов.Выставка "Дни хлеба" открылась в столице впервые и стала местом встречи всех пекарей республики. Свою продукцию представили все минские хлебозаводы. На площади выставочного зала работает мини-пекарня, и каждый желающий может продегустировать новые виды изделий. Здесь же, для гостей был сегодня исполнен и гимн хлебу.



Отметим, что хлебозаводы Минска в сутки выпускают более 500 тонн хлеба, печенья и булок. Только в прошлом году появилось 220 новых видов. У белорусской школы хлебопечения - почти 3 тысячи рецептур хлебов, многие из них дошли до сегодняшних дней и используются в приготовлении главного продукта.