Наркоторговцы из Беларуси и Литвы приговорены к длительным срокам заключения

В марте этого года, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, столичными правоохранителями и бойцами группы КГБ «Альфа» в населённом пункте Тарасово Минского района были задержаны минчанин и его сообщник гражданин Литвы.

При осмотре их автомобиля обнаружено 500 г метамфетамина, около 1 г кокаина и 37 г марихуаны. Всего с начала года оперативниками выявлено три международных канала поставки наркотиков в Беларусь.

- В ходе следственных действий вина наркоторговцев доказана полностью. Суд Минского района признал Ливиндюка виновным на основании ст. 328 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Его литовский сообщник Рахимовас по ст. 228 и 328 УК осужден на 10 лет, также с конфискацией имущества и отбыванием наказания в аналогичных условиях. Приговор не обжаловался и не опротестовывался, - заявил оперуполномоченный сотрудник управления комитета госбезопасности по Минску и Минской области.