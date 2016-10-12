Наркомания: как предотвратить проблему обсудили в Минске 12 октября

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В Минске 12 октября обсуждали способы предотвращения наркомании, в первую очередь – в молодежной среде.

Для обсуждения острой проблемы пригласили представителей городской власти, юристов и идеологов различных предприятий. Также на семинар пригласили молодежные организации, которые на своем уровне принимают активное участие в решении проблемы.

Участники мероприятия рассмотрели ситуацию с наркопреступностью в столице,

возможности организации медицинской помощи, реализацию проектов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Макурин, ВРИД начальника управления по наркоторговле и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Наркомания – это проблема не только милиции, это беда всего общества. Ведутся самые активные меры: первичная профилактика, и мероприятия в отношении наркосбытчиков.

Павел Бервенский, учащийся средней школы №208 Минска:

Сейчас в нашей школе проходит проект волонтёрского движения по программе «Равный обучает равного». Суть этой программы в том, что волонтёры-инструктора проводят тренинги со сверстниками. Потому что детям легче принимать информацию от сверстников.