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Нареканий на работу коммунальных служб за последние два года стало меньше в разы

29 января 2009 17:48
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Коммунальщики стараются сделать свои услуги качественнее и доступнее. При этом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в настоящее время не планируется. В Министерстве ЖКХ сегодня заявили, что в этом году население будет компенсировать лишь 32% реальных расходов на содержание жилья. Остальное берет на себя государство. К слову, среди стран-соседей в Беларуси по прежнему самая низкая квартплата. Семья из трех человек со среднестатистическом доходом, живущая в стандартной двухкомнатной квартире тратит на оплату жилья чуть более 8% своего дохода. В России – до четверти, также в Литве, в Украине – более 9%, а в Финляндии – около трети.
# общество

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