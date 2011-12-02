Прямой эфир

Напярэдадні калядаў і Новага года на Мішчыне пройдуць кірмашы

02 декабря 2011 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Навіны Беларусі, Міншчына. 10 снежня набыць усё да святочнага можна ў Маладзечне, Салігорску і Жодзіне.

Навагоднюю эстафету падхопяць Барысаў, Вілейка, Слуцк і Нясвіж 17 снежня.

Вялікія калядныя кірмашы на цэнтральных плошчах гарадоў запланаваны на 24 снежня і 7 студзеня. Набыць тут можна будзе не толькі прадукты, але і элементы навагодняга дэкору. Прычым, па зніжаных коштах. Свае падарункі жыхарам Міншчыны рыхтуюць і магазіны. Большасць харчовых і прамысловых тавараў будуць прадаваць са зніжкамі.

Таццяна Абляк, начальнік упраўлення гандлю і паслуг Мінаблвыканкама:
Скидка составит 5-10%, некоторые даже предоставят скидки 15%. Кроме того, работает традиционная система продажи товаров в кредит, в рассрочку. Эта схема существует уже давно, и хочу отметить, что продажа в кредит нашими предприятиями осуществляется с процентной ставкой не выше 10% — достаточно выгодно для населения.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 декабря 2011 14:34

Лукашенко о приговоре Коновалову и Ковалёву: Я приму решение в ближайшее время

02 декабря 2011 13:52

Следствие проверило около 2,6 тыс. человек, которые когда-либо разговаривали по мобильному телефону с Коноваловым и Ковалевым

02 декабря 2011 07:03

Госпогранкомитет Беларуси открыл благотворительный счет для перечислений семьям погибших в результате катастрофы вертолета 20 октября