Напярэдадні калядаў і Новага года на Мішчыне пройдуць кірмашы

Навіны Беларусі, Міншчына. 10 снежня набыць усё да святочнага можна ў Маладзечне, Салігорску і Жодзіне.

Навагоднюю эстафету падхопяць Барысаў, Вілейка, Слуцк і Нясвіж 17 снежня.

Вялікія калядныя кірмашы на цэнтральных плошчах гарадоў запланаваны на 24 снежня і 7 студзеня. Набыць тут можна будзе не толькі прадукты, але і элементы навагодняга дэкору. Прычым, па зніжаных коштах. Свае падарункі жыхарам Міншчыны рыхтуюць і магазіны. Большасць харчовых і прамысловых тавараў будуць прадаваць са зніжкамі.

Таццяна Абляк, начальнік упраўлення гандлю і паслуг Мінаблвыканкама:

Скидка составит 5-10%, некоторые даже предоставят скидки 15%. Кроме того, работает традиционная система продажи товаров в кредит, в рассрочку. Эта схема существует уже давно, и хочу отметить, что продажа в кредит нашими предприятиями осуществляется с процентной ставкой не выше 10% — достаточно выгодно для населения.