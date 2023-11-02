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Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь

02 ноября 2023 13:11
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Дети очень любопытны, поэтому часто игнорируют запрещающие знаки. Незнание правил электробезопасности может привести к гибели и травмированию.

Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь-1

Павел Запасник, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по надзору за электроустановками:
Устройство электропроводок следует доверять квалифицированному персоналу. Следить за тем, чтобы корпуса розеток были закрыты и недоступны. При наличии в квартире маленьких детей следует использовать специальные заглушки. Также удлинители располагать так, чтобы не было к ним доступа.

Не стоит закладывать электрические провода за газовые трубы, трубы отопления. Не стоит включать крупные электроприборы в одну розеточную сеть или удлинитель. Может произойти перегрузка электросети и возгорание.

Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь-4

Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору:
Во избежание несчастных случаев нельзя допускать к эксплуатации газового оборудования, используемого для приготовления пищи, детей до 12 лет, а также лиц, не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь-7

Под проводами линий электропередач категорически запрещается играть, запускать воздушных змеев, бросать мячи. Нельзя залезать на деревья, которые растут под такими линиями. Особенно это опасно в дождливую погоду.

За последние три месяца в стране произошло порядка 13 несчастных случаев с электрическим током, пять из которых с несовершеннолетними, сообщили в энергогазинспекции.

Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь-10

Лариса Сизова:
При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны. А также открыть окна для проветривания помещения, покинуть данное помещение, вызвать специализированное подразделение по номеру 104.

# Правила безопасности # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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