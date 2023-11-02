Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь

Дети очень любопытны, поэтому часто игнорируют запрещающие знаки. Незнание правил электробезопасности может привести к гибели и травмированию.
Дети очень любопытны, поэтому часто игнорируют запрещающие знаки. Незнание правил электробезопасности может привести к гибели и травмированию.
Павел Запасник, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по надзору за электроустановками:
Устройство электропроводок следует доверять квалифицированному персоналу. Следить за тем, чтобы корпуса розеток были закрыты и недоступны. При наличии в квартире маленьких детей следует использовать специальные заглушки. Также удлинители располагать так, чтобы не было к ним доступа.
Не стоит закладывать электрические провода за газовые трубы, трубы отопления. Не стоит включать крупные электроприборы в одну розеточную сеть или удлинитель. Может произойти перегрузка электросети и возгорание.
Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору:
Во избежание несчастных случаев нельзя допускать к эксплуатации газового оборудования, используемого для приготовления пищи, детей до 12 лет, а также лиц, не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.
Под проводами линий электропередач категорически запрещается играть, запускать воздушных змеев, бросать мячи. Нельзя залезать на деревья, которые растут под такими линиями. Особенно это опасно в дождливую погоду.
За последние три месяца в стране произошло порядка 13 несчастных случаев с электрическим током, пять из которых с несовершеннолетними, сообщили в энергогазинспекции.
Лариса Сизова:
При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны. А также открыть окна для проветривания помещения, покинуть данное помещение, вызвать специализированное подразделение по номеру 104.