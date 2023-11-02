Напоминаем основные правила пользования газом и электричеством в быту. Они могут спасти вам жизнь

Дети очень любопытны, поэтому часто игнорируют запрещающие знаки. Незнание правил электробезопасности может привести к гибели и травмированию.

Павел Запасник, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по надзору за электроустановками:

Устройство электропроводок следует доверять квалифицированному персоналу. Следить за тем, чтобы корпуса розеток были закрыты и недоступны. При наличии в квартире маленьких детей следует использовать специальные заглушки. Также удлинители располагать так, чтобы не было к ним доступа.

Не стоит закладывать электрические провода за газовые трубы, трубы отопления. Не стоит включать крупные электроприборы в одну розеточную сеть или удлинитель. Может произойти перегрузка электросети и возгорание.