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Нанимателям добавилось работы

17 октября 2007 13:51
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За три дня созданные территориальные органы по труду должны определить организации для трудоустройства родителей, чьи дети находятся на гособеспечении. Соответствующие поправки в закон о занятости населения сегодня одобрили парламентарии. Трудоустройство нерадивых родителей будет начинаться с момента получения судебного постановления. При этом после полного возмещения расходов на содержание детей у них должно оставаться не менее 30% заработной платы. Наниматель не сможет отказать этим лицам в приеме на работу. Кроме того, обязан будет контролировать ежедневную явку нерадивых родителей на работу.
# общество

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