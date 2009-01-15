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НАН Беларуси в нынешнем году планирует вдвое увеличить набор в магистратуру

15 января 2009 08:50
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А именно – до 140-ка человек. При этом готовить молодых специалистов станут по трем новым специальностям – машиностроение, математика, технологии и средства механизации сельского хозяйства. В прошлом году Национальная академия наук выпустила первых 48 магистрантов по физике, химии, биологии, информатике, экономике и управлению народным хозяйством. К слову, приток молодежи в белорусскую науку растет. Так, если в середине 90-х академическую аспирантуру ежегодно заканчивали около сотни человек, то в последние пять лет уже более 150-ти. И большинство из них идут работать в научные организации.
# общество

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