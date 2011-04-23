Намусорил в Минске — заплати штраф от 5 до 25 базовых величин

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:

Кодекс об административных нарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства и содержания Минска — штраф от 5 до 25 базовых величин. В основном, это касается проведения жильцами перепланировок, когда появляется строительный мусор, который они складируют возле подъездов или на контейнерных площадках.

Конечно, при необходимости одинокому больному или старому человеку оказывается помощь. За финансовой поддержкой ему нужно обратиться в администрацию района. Если же нужна физическая помощь, то есть просто навести порядок, вывезти мусор, то жилищная организация по месту жительства этого человека окажет посильную помощь.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.