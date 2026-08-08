Намолотила тысячу тонн зерна! Пообщались с женщиной-комбайнером

Жатва – дело общее. И пока одни говорят, что это исключительно мужская работа, белорусские женщины доказывают обратное прямо в поле. В лидерах уборочной Столбцовского района – Татьяна Печурко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году она впервые возглавила экипаж и уже празднует личное достижение: первая тысяча тонн намолочена. Отличные результаты показывают и в целом по хозяйству «Деревное». Урожайность рапса здесь составила почти 62 центнера с гектара – это рекордный для предприятия показатель. Сейчас комбайны работают на полях озимого тритикале. Аграриям предстоит обмолотить 850 гектаров, так что для новых рекордов здесь точно есть где развернуться.

Татьяна Печурко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Деревное»:

Муж первый год, вот как пошла помощником, предложил: «Ну, на попробуй, порули». Попробовала, вроде бы ничего такого сложного на первый взгляд не показалось. Пошла, отучилась, у меня права тракториста были, на категорию отучилась, получила. А уже как сама села за руль, все-таки поняла, что это не легкий труд, это очень тяжело.

Достигла я уже своей поставленной цели, намолотила тысячу тонн зерна. Ну и, конечно, думаю, продолжать дальше, еще работаем, набираемся опыта. В дальнейшем хочу еще больше, чтобы были показатели. Урожай радует. Убрали мы уже 60%. Ну, главное, чтобы была погода.