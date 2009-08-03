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Намолот зерна нового урожая приближается к двум миллионам тонн

03 августа 2009 08:00
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В лидерах - хозяйства Брестской области. Вторые – гомельчане.

Не намного отстают от них хозяйства Гродненщины с показателем 370 тысяч тонн. Примерно столько же намолотили и в Минском регионе. В Могилевской области — более 70 тысяч тонн.

В целом по республике зерновые и зернобобовые скошены на пятой части уборочной площади. С каждого гектара аграрии собирают в среднем более 39 центнеров. Безусловные лидеры здесь – гродненцы, где средняя урожайность свыше 47 центнеров с гектара.

Сейчас в Беларуси благоприятная погода для страды. В первую очередь, хозяйства убирают полеглые и высокоурожайные поля. Хлеборобы делают все, чтобы собрать зерновые без потерь.

# общество

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