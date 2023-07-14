Намолот – более 125 тыс. тонн. Уборочная кампания набирает обороты в Минской области

Новости Беларуси. Аграрии Минской области набирают темп уборочной кампании – 2023. В центральном регионе уже освоено свыше 32 тысяч гектаров зерновых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас активно убирают озимый ячмень.

Намолот достиг более 125 тысяч тонн. Средняя урожайность по области – почти 39 центнеров с гектара. Хозяйства Молодечненского района также активно включились в уборочную кампанию. Так, на сельхозпредприятии «Селевцы» на полях задействовано 11 комбайнов. Здесь посеяли приживаемые сорта ячменя белорусской селекции. Такие, как «Дипла», «Буслик» – они стойко выдержали жаркую погоду и засуху.

Владимир Карась, директор сельхозпредприятия «Селевцы»:

Хозяйства убирают 2 190 гектаров. За один день мы намолотили 400 тонн озимого ячменя. Урожайность – за 40 центнеров. На этой планке мы удержимся. Сложностей не будет в выполнении госзаказов «Борисовхлебпром», пивоваренного ячменя. Будущее направление хозяйства такое: возделывать все культуры, озимый ячмень довести до структуры 20 %, озимая пшеница – основополагающее наше, озимая тритикале – средний потенциал легких почв, и завели мы яровой тритикале.