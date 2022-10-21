«Намерены ли они привлекать живых эсэсовцев и палачей?» Генпрокурор о расследовании дела о геноциде белорусского народа

Новости Беларуси. 10 215. Генеральная прокуратура Беларуси в ходе расследования дела о геноциде белорусского народа уточнила количество уничтоженных населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра названа в Бресте, где сегодня, 21 октября, состоялась совместная коллегия генеральных прокуратур Беларуси и России. Именно благодаря их совместной работе удалось установить количество уничтоженных населенных пунктов на территории БССР.

Еще в июне мы начали получать информацию из закрытых архивов России по делу о геноциде белорусского народа. Раньше в трагическом списке было 9 200 населенных пунктов. По результатам расследования стало известно еще как минимум о 1 000 деревень, которые порой вместе с мирным населением испепелили фашисты. В прокуратуре есть сведения о точных датах зверств, количестве жертв и названиях карательных подразделений. В отдельных случаях даже с точными именами палачей. Это не только фашисты Германии, а также националистические подразделения – латышей, литовцев, австрийцев, поляков, украинцев. Уточненный перечень уничтоженных населенных пунктов появится на сайте Генпрокуратуры.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Уже с июля 1941 года мирных граждан БССР топили в болотах, сжигали живьем, вешали, расстреливали, рвали собаками, в том числе детей, на части, закапывали живьем. Расстреливали с помощью артиллерии, авиации, давили танками. Я даже не хочу перечислять все варварские способы уничтожения мирного населения.

Мы работаем с другими государствами. Повторно направили поручения об оказании правовой помощи во многие страны с тем, чтобы все-таки они нам ответили – намерены ли они привлекать живых эсэсовцев и палачей, которые проживают на их территории? Литва и Латвия нам отказали в этом, сославшись, что это не соответствует их национальным интересам. Якобы мы посягаем на их национальную безопасность, что ставим вопрос о том, чтобы палачи были привлечены к ответственности в других странах. Мы будем настаивать на том, чтобы они нам выдали полные сведения и решили вопрос о судьбе, в том числе ответственности живых палачей.