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«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

20 октября 2018 15:22
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Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-1

20 октября в Минске дипломаты из 40 стран мира с семьями по приглашению Министерства обороны ознакомились с армейским бытом и оценили военный потенциал нашей страны. Встреча проходила на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гостям рассказали об особенностях подготовки военных специалистов, провели экскурсию по казарме, продемонстрировали армейский рацион и образцы формы и экипировки военнослужащих.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-4

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Все вопросы, которые интересовали дипломатический корпус, мы, в принципе, транспарантно, открыто все показали. Мы не устаем повторять о том, что наша военная доктрина оборонительная. Она сугубо оборонительная. Порох надо держать сухим, поэтому мы его сухим и держим. Постарались показать это в том числе дипломатическому корпусу.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь сегодня называют строителем мостов на фоне этой тотальной конфронтации. И даже сегодняшнее посещение этой воинской части – это наглядное подтверждение того, что нам нечего скрывать. Да, мы за мирное разрешение конфликтов, разрешение конфликтов дипломатическим способом.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-10

Самой зрелищной частью программы стало посещение полигона «Уручье». Здесь дипломаты и их семьи смогли оценить разные виды стрелкового оружия и пройти индивидуальные экспресс-занятия по огневой и тактической подготовке.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-13

Махмадшариф Махмуд Хакдод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
Можно сказать о мощности белорусской армии. Естественно, это вызывает чувство гордости и для нас в том числе, потому что Республика Таджикистан тоже входит в силы ОДКБ.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-16

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
С первого момента я удивлена уровнем организации. Видно, что воинская подготовка Беларуси на высшем уровне. Я стреляла из пистолета и винтовки, и мне удалось удачно попасть в цель. Я собой горжусь.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии-19

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:
Я в прошлом служил в пехоте. Спасибо организаторам за повод вспомнить свое военное прошлое. Беларусь и Венесуэлу связывают тесные отношения, в том числе и военные. Венесуэльские военные проходят в Беларуси стажировку, учатся. Это приятно, что между нами такое тесное сотрудничество.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Равков # Владимир Макей # Фотофакт

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