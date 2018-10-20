«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября в Минске дипломаты из 40 стран мира с семьями по приглашению Министерства обороны ознакомились с армейским бытом и оценили военный потенциал нашей страны. Встреча проходила на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гостям рассказали об особенностях подготовки военных специалистов, провели экскурсию по казарме, продемонстрировали армейский рацион и образцы формы и экипировки военнослужащих.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Все вопросы, которые интересовали дипломатический корпус, мы, в принципе, транспарантно, открыто все показали. Мы не устаем повторять о том, что наша военная доктрина оборонительная. Она сугубо оборонительная. Порох надо держать сухим, поэтому мы его сухим и держим. Постарались показать это в том числе дипломатическому корпусу.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь сегодня называют строителем мостов на фоне этой тотальной конфронтации. И даже сегодняшнее посещение этой воинской части – это наглядное подтверждение того, что нам нечего скрывать. Да, мы за мирное разрешение конфликтов, разрешение конфликтов дипломатическим способом.

Самой зрелищной частью программы стало посещение полигона «Уручье». Здесь дипломаты и их семьи смогли оценить разные виды стрелкового оружия и пройти индивидуальные экспресс-занятия по огневой и тактической подготовке.

Махмадшариф Махмуд Хакдод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Можно сказать о мощности белорусской армии. Естественно, это вызывает чувство гордости и для нас в том числе, потому что Республика Таджикистан тоже входит в силы ОДКБ.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

С первого момента я удивлена уровнем организации. Видно, что воинская подготовка Беларуси на высшем уровне. Я стреляла из пистолета и винтовки, и мне удалось удачно попасть в цель. Я собой горжусь.