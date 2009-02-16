Налоговые инспекции страны сегодня переходят на новый график работы

День для приема посетителей продлен на час. Инспекторы отделов декларирования доходов и имущества физических лиц принимают документы с 8.00 до 20.00 — без обеда, а в субботу — с 8.00 до 15.00. Первого марта, в воскресенье, последний день, когда можно подать декларацию. Напомним, в декларации должны быть сведения о доходах, кредитах и займах, полученных в 2008. При этом указываются любые доходы, в том числе не подлежащие налогообложению и сведения об имуществе. Между тем, в связи с принятием в ноябре 2008 декрета, гарантирующего сохранность депозитов физических лиц в банках, чиновники могут не декларировать доходы в виде вкладов и процентов по банковским счетам.