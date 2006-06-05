Налоговая служба столицы проверила городские парковки и платные автостоянки

Фактов нарушения действующего законодательства немного. Почти на всех парковках кассовые аппараты оказались в наличии, а чеки выбивались вовремя. Уже в течении нескольких недель совещания у председателя Мингорисполкома не проходят без анализа положения дел по этому вопросу.

Платные и бесплатные автостоянки - головная боль не только столичных автовладельцев, но и ряда городских служб, которым поручено разрешить проблему парковки личных автомашин минчан в центре и <спальных> районах столицы.



Налоговики обратились к председателю Мингорисполкома с просьбой: ограничить количество платных автостоянок. А ещё пересмотреть целесообразность установки платных шлагбаумов на территории некоторых организаций, в особенности городских больниц. Правда, с таким решением медики не согласны...

Снять проблему стоянок для личных автомашин в центре столицы можно несколькими способами. Один из них - подземные паркинги. Но только удобные по расположению и недорогие. Паркинг на площади Независимости как раз и должен был стать таким по задумке архитекторов. Однако табличка <Свободно> горит своим зеленым светом давно, а желающих оставить под землей свой автомобиль не прибавляется.

Какие въезды останутся платными, а какие нет - вопрос пока остается открытым. Решать эти вопросы будет руководство города. Пока же Мингорисполком принял решение ужесточить требования к внешнему оформлению платных въездов. Парковка за деньги - это не только шлагбаум, но и соответствующее благоустройство территории.