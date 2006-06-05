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Налоговая служба столицы проверила городские парковки и платные автостоянки

05 июня 2006 11:42
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Фактов нарушения действующего законодательства немного. Почти на всех парковках кассовые аппараты оказались в наличии, а чеки выбивались вовремя. Уже в течении нескольких недель совещания у председателя Мингорисполкома не проходят без анализа положения дел по этому вопросу.

Платные и бесплатные автостоянки - головная боль не только  столичных автовладельцев, но и ряда   городских служб, которым   поручено разрешить проблему парковки личных автомашин минчан  в центре и <спальных> районах  столицы.

Налоговики обратились к председателю Мингорисполкома с просьбой: ограничить количество платных автостоянок. А ещё пересмотреть целесообразность установки  платных шлагбаумов на территории некоторых организаций, в особенности городских больниц. Правда, с таким решением медики не согласны...

Снять проблему стоянок для личных автомашин в центре столицы можно несколькими способами. Один из них - подземные паркинги. Но только  удобные по расположению и недорогие. Паркинг на площади Независимости как раз и должен был стать таким по задумке архитекторов. Однако табличка <Свободно> горит своим зеленым светом давно, а желающих оставить под землей свой автомобиль  не прибавляется.

Какие въезды останутся платными, а  какие нет -  вопрос  пока остается открытым. Решать эти вопросы будет руководство города. Пока же  Мингорисполком   принял решение ужесточить требования к внешнему оформлению платных въездов. Парковка за деньги - это не только шлагбаум, но и соответствующее благоустройство территории.

# общество

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