Налог на роскошь появится в Украине

В Украине предметы роскоши будут облагаться дополнительными налогами.

С инициативой принятия соответствующего законопроекта выступил Глава правительственного комитета по вопросам экономической политики, вице-премьер-министр Сергей Тигипко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Прежде всего, речь идет об уплате дополнительных налогов при покупке украинскими гражданами самолетов, вертолетов, яхт, дорогих автомобилей, элитной недвижимости и других предметов роскоши.

Пойти на такие решительные меры по поиску новых источников пополнения госбюджета правительство Украины вынуждает текущая экономическая ситуация, подчеркнул Сергей Тигипко. Принятие соответствующего законопроекта по налогообложению объектов роскоши будет способствовать не только пополнению бюджета, но и сохранению стабильности в обществе, уверен вице-премьер.